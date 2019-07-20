Эд Ширан выступил на стадионе "Спартака" в футболке сборной России

В Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел концерт популярного британского исполнителя Эда Ширана.

Одну из своих композиций певец спел в футболке сборной России, на что отреагировали в национальной команды.

"Тоже хочет быть нашим парнем", - говорится в твиттере сборной.

Напомним, что ближайшая игра сборной России против Шотландии состоится 6 сентября.

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