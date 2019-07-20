Эд Ширан выступил на стадионе "Спартака" в футболке сборной России

Теги россия

Эд Ширан выступил на стадионе "Спартака" в футболке сборной России

В Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел концерт популярного британского исполнителя Эда Ширана.

Одну из своих композиций певец спел в футболке сборной России, на что отреагировали в национальной команды.

"Тоже хочет быть нашим парнем", - говорится в твиттере сборной.

Напомним, что ближайшая игра сборной России против Шотландии состоится 6 сентября.

Читайте также: Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов