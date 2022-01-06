Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля. Стала известна его замена

Теги манчестер юнайтед

Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля. Стала известна его заменаФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" назначит нового вице-президента в скором времени, сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что с 1 февраля управляющий директор холдинга "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд станет генеральным директором "красных дьяволов".

Сообщается, что Эд Вудворд, который занимает пост вице-президента, покинет ее 1 февраля и перейдет на консультативную должность.

Вудворда занимал должность вице-президента "Юнайтед" с 2012 года.

Также не пропустите: Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А

"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов