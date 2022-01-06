Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля. Стала известна его замена

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" назначит нового вице-президента в скором времени, сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что с 1 февраля управляющий директор холдинга "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд станет генеральным директором "красных дьяволов".

Сообщается, что Эд Вудворд, который занимает пост вице-президента, покинет ее 1 февраля и перейдет на консультативную должность.

Вудворда занимал должность вице-президента "Юнайтед" с 2012 года.

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