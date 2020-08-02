Эдди Хау покинул пост главного тренера в "Борнмуте"

Главный тренер "Борнмунта" Эдди Хау покинул свой пост. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Отметим, что специалист посвятил английскому клубу 25 лет своей карьеры. В качестве футболиста он сыграл более 300 матчей за "вишен", а в роли тренера провел еще свыше 450.

"Борнмунт" по итогам завершившегося сезона занял 18 место и вылетел в Чемпионшип.

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