Эдди Хау станет главным тренером "Ньюкасла"

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Английский тренер Эдди Хау в скором времени возглавит "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.

По информации источника, "сороки" договорились со специалистом о соглашении на 2,5 года.

Ранее Хау тренировал "Бернли" и "Борнмут", из которого он ушел летом прошлого года и с того времени находится без работы.

В данный момент "Ньюкасл" занимает 19 место место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах.

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