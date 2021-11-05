Эдди Хау станет главным тренером "Ньюкасла"

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Эдди Хау станет главным тренером "Ньюкасла"Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Английский тренер Эдди Хау в скором времени возглавит "Ньюкасл", сообщает Sky Sports. 

По информации источника, "сороки" договорились со специалистом о соглашении на 2,5 года. 

Ранее Хау тренировал "Бернли" и "Борнмут", из которого он ушел летом прошлого года и с того времени находится без работы.

В данный момент "Ньюкасл" занимает 19 место место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах. 

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