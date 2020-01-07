Эдегор, Касорла, Месси и Бензема - в символической сборной первого круга Примеры по версии Marca

Издание Marca опубликовало собственную версию символической сборной по итогам первого круга Примеры сезона 2019/20.

"Реал" и "Барселону" в команде представляют по три футболиста. "Сливочных" - выступающий в аренде в "Реал Сосьедаде" Мартин Эдегор, Федерико Вальверде и Карим Бензема, а "сине-гранатовых" - Жерар Пике, Лионель Месси и Луис Суарес.

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико");

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Жерар Пике ("Барселона"), Диего Карлос ("Севилья"), Хосе Гайя ("Валенсия");

Полузащитники: Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад"), Федерико Вальверде ("Реал"), Санти Касорла ("Вильярреал");

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Карим Бензема ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона").

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