Эдегор, Касорла, Месси и Бензема - в символической сборной первого круга Примеры по версии Marca
Издание Marca опубликовало собственную версию символической сборной по итогам первого круга Примеры сезона 2019/20.
"Реал" и "Барселону" в команде представляют по три футболиста. "Сливочных" - выступающий в аренде в "Реал Сосьедаде" Мартин Эдегор, Федерико Вальверде и Карим Бензема, а "сине-гранатовых" - Жерар Пике, Лионель Месси и Луис Суарес.
Вратарь: Ян Облак ("Атлетико");
Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Жерар Пике ("Барселона"), Диего Карлос ("Севилья"), Хосе Гайя ("Валенсия");
Полузащитники: Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад"), Федерико Вальверде ("Реал"), Санти Касорла ("Вильярреал");
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Карим Бензема ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона").
Не пропустите: По два игрока из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" попали в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11