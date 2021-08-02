Эдегор может перейти в "Арсенал". Названа возможная сумма трансфера

Фото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартин Эдегор может покинуть стан "сливочных" уже этим летом.

Как сообщает ABC, королевский клуб выставил на футболиста ценник в размере 50 миллионов евро.

По информации источника, на норвежца претендует "Арсенал", однако предложений пока что не было.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона хавбек провел в составе "канониров".

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