Эдегор может продолжить карьеру в Германии

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Эдегор может продолжить карьеру в Германии

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор привлёк внимание "Байера", сообщает Marca.

По сведениям издания, леверкузенский клуб намерен арендовать 20-летнего норвежца.

Ранее стало известно, что "бланкос" не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне и готовы рассмотреть предложения об аренде.

В нынешней кампании Эдегор выступал за "Витесс", сыграл 37 матчей, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. 

Не пропустите: Бэйл отказался уходить из "Реала". | http://soccernews.ru
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