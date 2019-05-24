Эдегор может продолжить карьеру в Германии

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор привлёк внимание "Байера", сообщает Marca.

По сведениям издания, леверкузенский клуб намерен арендовать 20-летнего норвежца.

Ранее стало известно, что "бланкос" не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне и готовы рассмотреть предложения об аренде.

В нынешней кампании Эдегор выступал за "Витесс", сыграл 37 матчей, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

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