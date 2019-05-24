Эдегор может продолжить карьеру в Германии
Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор привлёк внимание "Байера", сообщает Marca.
По сведениям издания, леверкузенский клуб намерен арендовать 20-летнего норвежца.
Ранее стало известно, что "бланкос" не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне и готовы рассмотреть предложения об аренде.
В нынешней кампании Эдегор выступал за "Витесс", сыграл 37 матчей, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.
Не пропустите: Бэйл отказался уходить из "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Португалия и Люксембург подали апелляции по делу Мораеса
-
Эдегор может продолжить карьеру в Германии
-
Фанаты "Арсенала" требуют переноса финала Лиги Европы из-за Мхитаряна
-
"Ростов" может подписать защитника сборной России
-
"Партизан" одолел "Црвену Звезду" и в 7-й раз выиграл Кубок Сербии
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 футболистов, которые провалились в текущем игровом году. Часть 2
-
1
Главные новости дня: 23 мая
-
Роналду примерил на себя образ музыканта
-
Почеттино: "Тоттенхэм" никого не купил, а "Ливерпуль" заплатил по 70 миллионов за вратаря и защитника"
-
"Спартак" не отпустит в отпуск Адриано и Фернандо раньше других игроков
-
Моуринью не возглавит "Ювентус" из-за "Интера"
-
Магнуссон: "Миссия ЦСКА на оставшуюся часть сезона - быть выше "Спартака"
-
Алвес: "Я на 95 процентов был в "Реале"
-
Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"
-
Черышев на костылях отправился на финал Кубка Испании против "Барселоны"
-
Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом
-
"Штутгарт" не сумел обыграть "Унион" в стыковом матче за место в Бундеслиге
-
Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Сульшера
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Жироны" в качестве дублера Суаресу
-
"Зенит" нацелился на вратаря сборной Беларуси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19