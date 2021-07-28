Эдегор может вернуться в "Арсенал"

Теги арсенал лондонреал мадридмартин эдегортрансферы

Эдегор может вернуться в "Арсенал"
Фото: инстаграм Мартина Эдегора/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартину Эдегору, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, "Арсенал" готов арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, решение по игроку должен принять главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

Во второй половине прошлого сезона 22-летний Эдегор выступал за "Арсенал" на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" хочет купить Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ

Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов