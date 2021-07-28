Эдегор может вернуться в "Арсенал"



Фото: инстаграм Мартина Эдегора/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартину Эдегору, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, "Арсенал" готов арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, решение по игроку должен принять главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

Во второй половине прошлого сезона 22-летний Эдегор выступал за "Арсенал" на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" хочет купить Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru