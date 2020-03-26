Эдегор может вернуться в "Реал" из аренды

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Эдегор может вернуться в "Реал" из аренды

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, скорее всего, вернется в мадридский клуб из аренды в "Реал Сосьедаде". Об этом сообщает Marca.

Сам футболист не уверен, стоит ли возвращаться в стан "сливочных", так как сомневается, что ему удастся постоянно играть в "Реале". 21-летний футболист хочется встретиться с главным тренером Зинедином Зиданом и обсудить этот вопрос.

В этом сезоне Эдегор забил 4 гола и сделал 6 голевых передач в 23 матчах Примеры.

А еще: Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"| http://soccernews.ru
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