Эдегор назвал самых сложных защитников в своей карьере

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Норвежский хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор назвал защитников, против которых ему было труднее всего играть.

"Это сложно. Конечно, я должен назвать Серхио Рамоса, я играл против него в Испании пару раз.

И Вирджил ван Дейк. Я играл против него за сборную, так что я назову этих двоих. Они были сложными соперниками", – сказал Эдегор.

Прошедшим летом Эдегор перешел из мадридского "Реала" в "Арсенал" за 40 миллионов евро.

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