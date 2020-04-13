Эдегор не хочет возвращаться в "Реал"

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор не хочет покидать "Реал Сосьедад". Об этом сообщает Noticias de Gipuzkoa.

По данным источника, футболист обратился к руководству мадридского клуба с просьбой продлить арендное соглашение с "Реал Сосьедадом".

Ранее сообщалось, что "сливочные" хотят досрочно прервать аренду, выплатив 4 миллиона евро компенсации.

Эдегор перешел в "Сосьедад" на правах аренды в 2019 году, подписав двухлетний контракт.

Прошлый сезон футболист отыграл на правах аренды в "Витессе" под руководством Леонида Слуцкого.

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