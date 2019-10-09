Эдегор не хочет зимой возвращаться в "Реал"

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Эдегор не хочет зимой возвращаться в "Реал"

Хавбек "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор дал понять, что досрочное возвращение в мадридский "Реал" не входит в его планы.

Напомним, что баскский клуб арендовал норвежца у "бланкос" до лета 2021 года.

"Я нахожусь с "Реалом" на постоянной связи. Иногда они сообщают, какие у них на меня планы. Они похвалили меня за хорошее начало сезона, поздравили с этим. Также мне сообщили, что довольны моим прогрессом. Я уважаю свои контрактные обязательства по аренде. Доволен в "Реале Сосьедаде", хочу продолжать выступление за команду полагающиеся два года", - сказал Эдегор.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл за "Реал Сосьедад" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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