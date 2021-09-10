Эдегор оценил шансы "Арсенала" выиграть Лигу Чемпионов

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Эдегор оценил шансы "Арсенала" выиграть Лигу Чемпионов

Фото: инстаграм Мартина Эдегора/Автор неизвестен

Норвежский полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор выразил мнение, что лондонскому клубу по силам в ближайшие годы выиграть Лигу Чемпионов.

"Арсенал" намерен завоевать путевку в еврокубки. Это важно для игроков и болельщиков. Затем, надеюсь, в течение ближайших лет мы выиграем Лигу чемпионов. Мы должны быть на вершине и всегда играть в Лиге чемпионов", - приводит слова Эдегора Sky Sports.

Напомним, что "Арсенал" неудачно стартовал в нынешнем сезоне в чемпионате Англии. "Канониры" проиграли три матча из трех с разницей мячей 0-9 и занимают 19-е место в турнирной таблице.

22-летний Эдегор перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно из "Реала". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

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