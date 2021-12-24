Эдегор оценил своё решение покинуть "Реал" ради "Арсенала"

Фото сайт "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор считает правильным шагом в своей карьере уход из "Реала" в лондонский клуб.

"Чувствую, что сделал правильный выбор, учитывая то, как всё сложилось в "Реале". Я перебрался туда, когда мне было 16 лет, и пришло подходящее время для того, чтобы посмотреть вперёд. Я подумал, что "Арсенал" - это идеальный клуб для меня", - приводит слова норвежца Marca.

Прошлым летом "Арсенал" выкупил хавбека у "Реала" за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Эдегор сыграл за "канониров" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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