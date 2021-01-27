Эдегор перешел в "Арсенал"

Пресс-служба лондонского "Арсенала" на официальном сайте объявила о переходе норвежского полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа. "Арсенал" заплатит за аренду хавбека два миллиона евро.

22-летний Эдегор выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями. Сдавался в аренду "Херенвену", "Витессу" и "Реалу Сосьедад". Ранее играл за "Стремгодсет". За сборную Норвегии сыграл 25 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Воспитанник "Арсенала" получил тюремный срок за секс с несовершеннолетней. | http://soccernews.ru