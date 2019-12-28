Эдегор перешёл в "Манчестер Сити" (но это не точно)

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мартина Эдегора в "Манчестер Сити".

В заявлении баскского клуба говорится, что норвежец будет выступать за "горожан" на правах аренды до лета 2020 года.

Впрочем, эта новость может оказаться шуткой, поскольку сегодня в Испании празднуют день дурака.

Напомним, что трансфер Эдегора принадлежит мадридскому "Реалу".

В текущем сезоне 21-летний хавбек провёл за "Реал Сосьедад" 16 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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