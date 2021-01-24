Эдегор перейдет в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" достиг договоренности с "Реалом" об аренде хавбека Мартина Эдегора. Соглашение не включает право выкупа, сообщает ABC.

Как сообщает источник, завтра, 25 января, Эдегор присоединится к новой команде и пробудет в клубе до конца сезона.



По информации Фабрицио Романо, полузащитника убедил перейти в стан "канониров" лично Микель Артета. Главный тренер связался с игроком по телефону и указал на три фактора: игровое время, планы "Арсенала" и шанс проявить себя в АПЛ.