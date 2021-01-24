Эдегор перейдет в "Арсенал"

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Эдегор перейдет в "Арсенал"Лондонский "Арсенал" достиг договоренности с "Реалом" об аренде хавбека Мартина Эдегора. Соглашение не включает право выкупа, сообщает ABC.

Как сообщает источник, завтра, 25 января, Эдегор присоединится к новой команде и пробудет в клубе до конца сезона.

По информации Фабрицио Романо, полузащитника убедил перейти в стан "канониров" лично Микель Артета. Главный тренер связался с игроком по телефону и указал на три фактора: игровое время, планы "Арсенала" и шанс проявить себя в АПЛ.

Контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2023 года.
Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

Читать также: Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору | http://soccernews.ru
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