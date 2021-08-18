Эдегор перейдет в "Арсенал": названа сумма трансфера

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Эдегор перейдет в "Арсенал": названа сумма трансфера

Фото: инстаграм Мартина Эдегора/Автор неизвестен

Норвежский полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор перейдет в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста около 35 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться на несколько миллионов за счет бонусов. Хавбек подпишет с "канонирами" контракт до лета 2026 года.

Во второй половине минувшего сезона 23-летний Эдегор выступал за "Арсенал" на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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