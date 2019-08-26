Эдегор - первый с 2003 года норвежец, забивший гол в Примере
Полузащитник Мартин Эдегор забил дебютный гол за "Реал Сосьедад" в матче второго тура чемпионата Испании против "Мальорки".
Таким образом, хавбек стал первым с 2003 года норвежцем, отличившимся в поединке Примеры.
До этого в последний раз норвежский футболист забивал в Ла Лиге в марте 2003 года. Тогда взятие ворот праздновал Джон Карью, выступавший за "Валенсию".
Напомним, что права на Эдегора принадлежат мадридскому "Реалу", а "Реал Сосьедад" арендовал его до конца сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0