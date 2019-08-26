Эдегор - первый с 2003 года норвежец, забивший гол в Примере

Полузащитник Мартин Эдегор забил дебютный гол за "Реал Сосьедад" в матче второго тура чемпионата Испании против "Мальорки".

Таким образом, хавбек стал первым с 2003 года норвежцем, отличившимся в поединке Примеры.

До этого в последний раз норвежский футболист забивал в Ла Лиге в марте 2003 года. Тогда взятие ворот праздновал Джон Карью, выступавший за "Валенсию".

Напомним, что права на Эдегора принадлежат мадридскому "Реалу", а "Реал Сосьедад" арендовал его до конца сезона.

Не пропустите: "Реал" мёртв – да здравствует "Реал"! Что нас ждёт в новой эпохе "Галактикос". | http://soccernews.ru