Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор выбыл из строя на неопределённый срок.

Как сообщает официальный сайт клуба из Сан-Себастьяна, у звёздного норвежца выявлено воспаление коленного сустава.

Сегодня 21-летний футболист прибыл в Барселону для консультаций с местными врачами по поводу лечения травмы.

Напомним, что права на хавбека принадлежат мадридскому "Реалу", а за "Реал Сосьедад" он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Эдегор забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.

Не пропустите: Два клуба поспорят этим летом за Такефусу Кубо. | http://soccernews.ru