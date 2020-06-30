Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом

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Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор выбыл из строя на неопределённый срок.

Как сообщает официальный сайт клуба из Сан-Себастьяна, у звёздного норвежца выявлено воспаление коленного сустава.

Сегодня 21-летний футболист прибыл в Барселону для консультаций с местными врачами по поводу лечения травмы.

Напомним, что права на хавбека принадлежат мадридскому "Реалу", а за "Реал Сосьедад" он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Эдегор забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.

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