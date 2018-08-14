Эдегор покинет "Реал"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор не был включен в заявку на Суперкубок УЕФА против "Атлетико".

Как утверждает Marca, 19-летний норвежец покинет мадридский клуб.

В частности, арендовать игрока хочет "Вальядолид", который вернулся в элиту испанского футбола.

Отметим, что Эдегор прошел всю предсезонную подготовку с "Реалом".

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