Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы

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Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

По данным источника, на данный момент не известно, сколько времени потребуется на восстановление.

В этом сезоне 21-летний игрок провел участвовал в трех матчах за "Реал".

А еще: "Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды| http://soccernews.ru
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