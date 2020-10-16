Хавбек "Реала" Мартин Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

По данным источника, на данный момент не известно, сколько времени потребуется на восстановление.

В этом сезоне 21-летний игрок провел участвовал в трех матчах за "Реал".

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