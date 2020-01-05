Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии

1 Теги реал сосьедадмартин эдегорэрлинг холандджошуа кингсандер берге

Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии

Определён лучший норвежский футболист по итогам 2019 года, сообщает Eurosport.

Почётного звания удостоился полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

В голосовании 21-летний хавбек обошёл Эрлинга ХоландаДжошуа Кинга и Сандера Берге.

Стоит отметить, что Эдегор впервые в карьере выиграл данную награду.

Не пропустите: Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды. | http://soccernews.ru
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