Эдегор признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор стал лучшим футболистом Примеры в сентябре. Отметим, что права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу".

На приз также претендовали нападающий "сливочных" Карим Бензема и форвард "Вильярреала" Жерар Морено.

Эдегор в минувшем сезоне участвовал в 7 матчах Ла Лиги, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

Норвежец перешел в "Реал Сосьедад" в июле 2019 года на правах аренды.

А еще: Малком может завершить карьеру из-за травмы| http://soccernews.ru