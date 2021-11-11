Эдегор прокомментировал удаление своего твиттера

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Эдегор прокомментировал удаление своего твиттераФото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Хавбек лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор высказался о причинах удаления своего аккаунта в твиттере.

"Прошло уже какое-то время с того момента, как я удалил твиттер. Я решил поступить так, потому что никогда не нуждался в соцсетях. Думаю, там слишком много дерьма. Мне не нужен аккаунт в твиттере.

Наверное, я давно ничего не писал в свой твиттер. Потом я подумал, что в нем нет смысла. И просто удалил его.

Там просто много дерьма. Нужно быть осторожнее с вещами, которым вы там подвергаетесь. Мне незачем сидеть и смотреть на это. Там много анонимов и странных людей. Это немного пугает, ведь это может серьезно повлиять на человека, который не очень уверен в себе", – сказал норвежский полузащитник.

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