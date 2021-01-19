Эдегор просит отпустить его из "Реала" в аренду

Теги мартин эдегорреал мадридтрансферы

Эдегор просит отпустить его из "Реала" в арендуХавбек "Реала" Мартин Эдегор хочет получать больше игрового времени.

Как сообщает Marca, 22-летний футболист планирует перейти в другой клуб на правах аренды. Об этом он уведомил руководство "королевского клуба". 

Норвежец считает, что отсутствие игрового времени плохо сказывается на его форме и общем физическом состоянии. В свою очередь, наставник "Реала" Зинедин Зидан предпочел бы сохранить футболиста для ротации. Однако оптимальным решением станет именно аренда. 

В текущем сезоне Ла Лиги Эдегор 7 раз выходил на поле в составе "сливочных", но не смог отметиться голевыми действиями.

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