Эдегор рассказал о разговоре с Холандом про "Реал"

Фото: твиттер Мартина Эдегора/Автор неизвестен

Норвежский полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор, который ранее выступал за мадридский "Реал", рассказал, что говорил о королевском клубе со своим соотечественником нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

"Мы хорошие друзья с Эрлингом, поэтому обсуждаем много вещей. Например, мы говорили про период моих выступлений за "Реал". Впрочем, в этом нет ничего особенного", - приводит слова Эдегора журналист Крис Уитли в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен приобрести Холанда в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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