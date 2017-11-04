Эдегор совершил шикарный финт в матче чемпионата Голландии

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Эдегор совершил шикарный финт в матче чемпионата ГолландииПолузащитник "Херенвена" Мартин Эдегор отметился шикарным финтом в матче чемпионата Голландии против роттердамской "Спарты" (0:0).

Хавбек эффектным финтом убрал двух футболистов возле углового флажка.

Напомним, что правами на Эдегора владеет "Реал". 

| http://soccernews.ru

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