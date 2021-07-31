Эдегор все еще не принял решения о своем будущем

Теги реал мадридмартин эдегор

Эдегор все еще не принял решения о своем будущемФото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Будущее норвежского полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора в королевском клубе остается неопределенным.

Как сообщает MadridistaReal, Эдегор все еще не принял окончательного решения о своем будущем. На данный момент он обдумывает текущую ситуацию.

По информации источника, "сливочные" не намерены расставаться с хавбеком, однако если он примет решение уйти, то "Реал" будет пытаться его продать.

Лондонский "Арсенал" следит за ситуацией.

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