Полузащитник Мартин Эдегор заключил новый контракт с "Реалом".

Напомним, что в данный момент 18-летний футболист выступает за "Херенвен" на правах аренды.

"Да, мой контракт с "Реалом" будет рассчитан немногим дольше 2018 года. В данный момент не хотелось бы говорить много на этот счет", - сказал игрок.

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