"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке

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"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал видео, на котором запечатлена его езда на байке.

"Едем на работу", - подписал ролик 38-летний швед.

Напомним, недавно форвард излечился от коронавируса. В нынешнем сезоне он в трех матчах Серии А отметился 6 голами.

А еще: Тренер "Милана" объяснил замену Ибрагимовича в перерыве игры со "Спартой"| http://soccernews.ru
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