"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал видео, на котором запечатлена его езда на байке.



"Едем на работу", - подписал ролик 38-летний швед.

Напомним, недавно форвард излечился от коронавируса. В нынешнем сезоне он в трех матчах Серии А отметился 6 голами.

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