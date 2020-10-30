"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал видео, на котором запечатлена его езда на байке.
"Едем на работу", - подписал ролик 38-летний швед.
Напомним, недавно форвард излечился от коронавируса. В нынешнем сезоне он в трех матчах Серии А отметился 6 голами.
Ridin’ to work pic.twitter.com/yFTvO9TbE3— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 30, 2020
А еще: Тренер "Милана" объяснил замену Ибрагимовича в перерыве игры со "Спартой"| http://soccernews.ru
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