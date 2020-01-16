Эден Азар - лучший бельгийский футболист 2019 года, выступающий за границей

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Эден Азар - лучший бельгийский футболист 2019 года, выступающий за границей

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей, по итогам 2019 года.

Игрок "сливочных" получил данную награду третий раз подряд.

В борьбе за приз 29-летний фланговый нападающий опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед" / "Интер").

Первую половину 2019 года Азар провёл в "Челси", выиграв с "синими" Лигу Европы. Летом он за 100 миллионов евро перешёл в "Реал".

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