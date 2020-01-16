Эден Азар - лучший бельгийский футболист 2019 года, выступающий за границей
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей, по итогам 2019 года.
Игрок "сливочных" получил данную награду третий раз подряд.
В борьбе за приз 29-летний фланговый нападающий опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед" / "Интер").
Первую половину 2019 года Азар провёл в "Челси", выиграв с "синими" Лигу Европы. Летом он за 100 миллионов евро перешёл в "Реал".
Не пропустите: Азар рассказал о своих проблемах с лишним весом.| http://soccernews.ru
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|Команда
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
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|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
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|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11