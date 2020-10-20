Эден Азар может пропустить еще два месяца

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не сможет выйти на поле еще около двух месяцев, сообщает Marca.

По сведениям издания, курс реабилитации футболиста после травмы затягивается, а тренерский штаб "Реала" не намерен форсировать его восстановление. Ожидается, что форвард сможет сыграть не раньше 22 ноября. В последний раз Азар выходил на поле в августе.

Контракт 29-летнего Азара с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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