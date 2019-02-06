Эден Азар может стать игроком "Реала"

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Эден Азар может стать игроком "Реала"

"Реал" планирует подписать игрока "Челси" Эдена Азара, утверждает Goal.com.

Мадридский клуб готов продать Иско ради приобретения футболиста. Ранее руководство "Барселоны" высказалось о том, что они были бы не против приобрести Иско.

Переход игрока может быть использовано для того, чтобы получить необходимую сумму.

Английский клуб готов отдать Азара за Ранее сообщалось, что "Челси" требует за бельгийца 100 миллионов фунтов (около 130 миллионов долларов).

26-летний футболист в нынешнем сезоне провел 25 матчей за "Реал" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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