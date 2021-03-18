Эден Азар может завершить карьеру из-за проблем с голеностопом

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Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес опасается, что вингер мадридского "Реала" Эден Азар не сможет вернуться на поле, если согласится на третью операцию на голеностопе.

"Третья операция на голеностопе очень рискованна для Азара. Есть вероятность, что он больше не сможет играть в футбол", - цитирует врача Madrid Xtra.

Сейчас звёздный бельгиец восстанавливается после травмы поясничной мышцы. Ожидаемые сроки восстановления - один месяц.

Ранее сообщалось, что в случае операции 30-летний Азар пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020.

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