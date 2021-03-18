Эден Азар может завершить карьеру из-за проблем с голеностопом
Фото B/R Football
Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес опасается, что вингер мадридского "Реала" Эден Азар не сможет вернуться на поле, если согласится на третью операцию на голеностопе.
"Третья операция на голеностопе очень рискованна для Азара. Есть вероятность, что он больше не сможет играть в футбол", - цитирует врача Madrid Xtra.
Сейчас звёздный бельгиец восстанавливается после травмы поясничной мышцы. Ожидаемые сроки восстановления - один месяц.
Ранее сообщалось, что в случае операции 30-летний Азар пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020.
Не пропустите: "Реал" не будет настаивать на операции для Азара. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14