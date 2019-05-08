Эден Азар намерен подать официальное прошение о трансфере
Нападающий "Челси" Эден Азар хочет попросить клуб, чтобы его выставили на трансфер. Об этом пишет AS.
По данным источника, футболист намерен заранее договориться о сумме отступных.
Напомним, что в бельгийце заинтересован мадридский "Реал", однако клуб не устраивают требование лондонцев. Клуб просит заплатить за трансфер игрока 115 миллионов евро.
Контракт Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.
Футболист переживает, что из-за высокой суммы "Реал" откажется от его покупки. А если подать официальный запрос на трансфер, то сумму отступных выплачивать не придется.
В нынешнем сезоне Азар участвовал в 35 матча в АПЛ, забив 16 голов и сделав 15 результативных передач.
А еще: Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15