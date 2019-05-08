Эден Азар намерен подать официальное прошение о трансфере

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Эден Азар намерен подать официальное прошение о трансфере

Нападающий "Челси" Эден Азар хочет попросить клуб, чтобы его выставили на трансфер. Об этом пишет AS.

По данным источника, футболист намерен заранее договориться о сумме отступных.

Напомним, что в бельгийце заинтересован мадридский "Реал", однако клуб не устраивают требование лондонцев. Клуб просит заплатить за трансфер игрока 115 миллионов евро.

Контракт Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.

Футболист переживает, что из-за высокой суммы "Реал" откажется от его покупки. А если подать официальный запрос на трансфер, то сумму отступных выплачивать не придется.

В нынешнем сезоне Азар участвовал в 35 матча в АПЛ, забив 16 голов и сделав 15 результативных передач.

А еще: Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника | http://soccernews.ru
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