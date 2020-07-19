Эден Азар назвал чемпионский сезон "Реала" худшим в своей карьере

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Эден Азар назвал чемпионский сезон "Реала" худшим в своей карьере

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что он крайне недоволен своим дебютным сезоном в королевском клубе.

"Надеюсь, что следующий сезон будет лучше, а травмы останутся позади. Этот сезон был не таким плохим, так как мы стали чемпионами. Но в индивидуальном плане нынешний сезон - худший в моей карьере. Впрочем, его может скрасить победа в Лиге Чемпионов. Но это будет сложно, так как нам играть с "Манчестер Сити", - приводит слова Азара Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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