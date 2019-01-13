Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола
Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории футбола. Об этом сообщает HLN.
"В истории футбола не может быть несколько лучших игроков. Есть только один, и это Лионель Месси. Время, которое я провел с каталонским клубе, не самое приятное. Я не этого ожидал. Однако я был счастлив встретится с Месси. В настоящий момент вся моя семья - фанаты Лео", - сказал Азар.
Напомним, "Челси" провёл два матча с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Каталонский клуб обыграл лондонцев с общим счётом 4:1 и прошел дальше.
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|Манчестер Юнайтед
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