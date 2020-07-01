Эден Азар не попал в заявку "Реала" на матч с "Хетафе"

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Эден Азар не попал в заявку "Реала" на матч с "Хетафе"

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", сообщает пресс-служба клуба.

Руководство и тренерский штаб "Реала" приняли решение дать отдых бельгийцу, чтобы снизить вероятность получения им травмы.

Заявка королевского клуба выглядит так:

Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско, Асенсио, Браим Диас

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Мариано Диас, Винисиус, Родриго

Матч "Реал" - "Хетафе" состоится завтра, 2 июля. Начало встречи - в 23:00 мск.

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