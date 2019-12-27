Эден Азар отказался переходить в "Баварию" из-за брата

Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о несостоявшемся трансфере вингера Эдена Азара в "Баварию".

"Эден отказался переходить в "Баварию", потому что переживал за карьеру брата Торгана, который также выступает в Бундеслиге. Он боялся, что люди начнут говорить: "Эден Азар и его брат". Это может показаться признаком высокомерия, но на самом деле это было благородно", - цитирует Грина The Athletic.

В итоге летом 2019 года Эден Азар перешёл из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро плюс бонусы.

В то же время Торган Азар сменил менхенгладбахскую "Боруссию" на дортмундскую.

Не пропустите: Стали известны новые сроки восстановления Азара. | http://soccernews.ru