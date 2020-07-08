Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы

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Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, футболист по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом. Скорее всего, форвард пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании с "Алавесом", который состоится 10 июля.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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