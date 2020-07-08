Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Cadena SER.
По сведениям издания, футболист по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом. Скорее всего, форвард пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании с "Алавесом", который состоится 10 июля.
В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Зидан высказался о положении Азара в "Реале". | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна
-
Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"
-
Околофутбольные истории: в Бундеслиге будет играть клуб из "вымышленного" города - на родном доме "Арминии" хайпуют даже в самом Билефельде
-
"Боруссия" хочет продать Шюррле. Зарплата игрока снизилась до 2 млн евро
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи"
-
Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы
-
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"
-
Арбитр РПЛ заболел коронавирусом
-
Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"
-
"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дембеле
-
Хавбек "Тоттенхэма" получил дисквалификацию за конфликт с болельщиком
-
Медведев о жалобе "Спартака" в РФС: "Люди юмора не понимают"
-
"Спартак" отреагировал на видео с Александром Селиховым в поезде
-
Уткин назвал главную причину победы "Зенита" в РПЛ
-
"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна
-
Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"
-
Семак посвятил чемпионство "Зенита" врачам и медицинским работникам
-
Прядкин поздравил "Зенит" со вторым подряд чемпионством России
-
Околофутбольные истории: в Бундеслиге будет играть клуб из "вымышленного" города - на родном доме "Арминии" хайпуют даже в самом Билефельде
-
Слуцкий рассказал о подготовке "Рубина" к матчу с "Краснодаром"
-
"Боруссия" хочет продать Шюррле. Зарплата игрока снизилась до 2 млн евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14