Эден Азар получил восьмую травму за 1,5 года в "Реале"

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Эден Азар получил восьмую травму за 1,5 года в "Реале"

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (1:2).

По данным издания AS, бельгиец травмировался в восьмой раз за 16 месяцев в королевском клубе. В этом сезоне он сыграл только 25% возможных минут, в прошлом – 33,6% минут. Стоит отметить, что за семь лет в "Челси" форвард травмировался 12 раз.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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