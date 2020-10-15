Эден Азар пропустит матч "Реала" с "Барселоной" из-за травмы

Хавбек "Реала" Эден Азар не сможет участвовать в матче 7-го тура Ла Лиги с "Барселоной", утверждает Marca.

Напомним, в конце сентября бельгиец травмировал правую ногу.

По данным источника, медицинский штаб "сливочных" настаивает на том, чтобы футболист уделил больше времени на восстановления, чтобы избежать в дальнейшем рецидива.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 24 октября на "Камп Ноу". Начало игры - в 17:00 (мск).

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