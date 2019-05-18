Эден Азар рассказал о своей футбольной мечте

Атакующий полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о чем он мечтает. Об этом информирует Planet Health.

"Я мечтаю стать лучшим футболистом в мире. Именно для достижения этой цели я много занимаюсь. Мечта дает мне силы двигаться вперед. она мотивирует достигать поставленные цели", - сказал Азар.

Ранее сообщалось, что бельгиец перейдет этим летом в "Реал".

В текущем сезоне футболист участвовал в 51 матче, забив 19 голов и сделав 16 ассистов.

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