Эден Азар рассказал о своей футбольной мечте

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Эден Азар рассказал о своей футбольной мечте

Атакующий полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о чем он мечтает. Об этом информирует Planet Health.

"Я мечтаю стать лучшим футболистом в мире. Именно для достижения этой цели я много занимаюсь. Мечта дает мне силы двигаться вперед. она мотивирует достигать поставленные цели", - сказал Азар.

 

Ранее сообщалось, что бельгиец перейдет этим летом в "Реал".

В текущем сезоне футболист участвовал в 51 матче, забив 19 голов и сделав 16 ассистов.

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