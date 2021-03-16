Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020

Есть вероятность, что нынешний сезон для вингера мадридского "Реала" Эдена Азара уже завершён.

По информации Marca, бельгийца убеждают согласиться на операцию, чтобы решить давнюю проблему с голеностопом. Медицинский штаб "сливочных" считает, что старая травма является причиной новых мышечных повреждений.

Если хирургическое вмешательство произойдёт, то 30-летний футболист рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020.

Сейчас Азар восстанавливается после травмы поясничной мышцы. Ожидаемые сроки восстановления - один месяц.

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