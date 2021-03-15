Эден Азар снова испытывает проблемы со здоровьем

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Эден Азар снова испытывает проблемы со здоровьем

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Marca.

Таким образом, звёздный бельгиец не работал на поле с другими игроками "сливочных" второй день подряд.

Участие 30-летнего футболиста в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" находится под вопросом. Встреча состоится во вторник в Мадриде.

В субботу Азар вышел на замену во втором тайме игры против "Эльче" (2:1). До этого он полтора месяца восстанавливался после мышечного повреждения.

Не пропустите: Марсело готов помочь "Реалу" в матче с "Аталантой". | http://soccernews.ru
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