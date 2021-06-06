Фото:

Футбролист "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's. Бургеры назвали "Red Devils", в честь сборной Бельгии.

Напомним, что Эден Азар известен своей любовью к фастфуду, из-за чего иногда сталкивается с проблемами с лишним весом.

Также не пропустите: Кейн, скорее всего пропустит матч с Румынией. | http://soccernews.ru