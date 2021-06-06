Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's

1 Теги реал мадридэден азарбельгия

Фото: Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's

Футбролист "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's. Бургеры назвали "Red Devils", в честь сборной Бельгии.

Напомним, что Эден Азар известен своей любовью к фастфуду, из-за чего иногда сталкивается с проблемами с лишним весом. 

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Я не удивлён.

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