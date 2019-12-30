Полузащитник "Реала" Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба этой национальной команды.

В уходящем году игрок провел 8 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 5 голов и сделал 7 ассистом. Национальная команда вышла на чемпионат Европы-2020.

✅ 8 games

✅ 5 goals

✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 30 декабря 2019 г.

За звание стать лучшим также боролись Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Аксель Витсель, Дрис Мертенс и другие.

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