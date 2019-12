Полузащитник "Реала" Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба этой национальной команды.

В уходящем году игрок провел 8 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 5 голов и сделал 7 ассистом. Национальная команда вышла на чемпионат Европы-2020.

✅ 8 games

✅ 5 goals

@hazardeden10 is your Devil of the Year!