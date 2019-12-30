Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году

7 Теги эден азарбельгия

Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году

Полузащитник "Реала" Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба этой национальной команды.

В уходящем году игрок провел 8 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 5 голов и сделал 7 ассистом. Национальная команда вышла на чемпионат Европы-2020.

За звание стать лучшим также боролись Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Аксель Витсель, Дрис Мертенс и другие.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

То бишь тебя теперь называть "жареная курочка"?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя:"Он же хваленный кабан.Как так?"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Жирным кабаном, его обозвали болельщики Реала в Мадриде, после его первых провальных матчей за Реал. .......Читай новости, прежде чем писать херню!

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Mutaloff
Mutaloff

Живот у него и в Челси просматривался,но он также был топ-игроком,боюсь этот сезон в плане статистики будет провальным,но в плане игры все будет на уровне.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Про его излишний вес, писали все газеты Мадрида!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Спокойнее)Хваленным кабаном его называешь только ты.Напоследок : Не читай мадридских газет до обеда!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

100 лимонов выбросили за "звезду", а забил всего один гол, за половину сезона. Вот тебе и расхваленный некоторыми уровень АПЛ - уже все куры мира ржут)

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