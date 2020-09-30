Эден Азар вновь получил травму

Бельгийский нападающий мадридского Эден Азар выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение правой ноги. Сроки восстановления игрока составят 3-4 недели. Таким образом, он вернется в строй в ноябре.

29-летний Азар является самым дорогим трансфером в истории "Реала". С учетом бонусов королевский клуб заплатил за него 115 миллионов евро. Всего за мадридцев он провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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