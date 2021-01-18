Эдена Азара зовут в Турцию

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Эдена Азара зовут в Турцию

"Фенербахче" готов арендовать вингера мадридского "Реала" Эдена Азара, утверждает Sport.es.

По информации источника, турецкий клуб хочет воспользоваться тем, что у звёздного бельгийца не получается заиграть в составе "сливочных", поэтому он может изъявить желание сменить команду.

Впрочем, в "Фенербахче" понимают, что их шансы на подписание 30-летнего футболиста крайне малы.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 10 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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